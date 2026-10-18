Российские войска более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области

В течение воскресенья, 18 октября, российские оккупационные войска более двадцати раз наносили удары по Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что под вражескими ударами оказались Никопольский, Днепровский, Криворожский и Синельниковский районы.

В результате обстрелов в Никопольском районе пострадала гражданская женщина, которой будет оказана амбулаторная помощь. Также в регионе были разрушены объекты гражданской и критической инфраструктуры, в частности культурное учреждение, аптека, частное жилье, сельскохозяйственная техника и помещения фермерского хозяйства.

Источник: Днепропетровская ОГА.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже ликвидирован.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

Читай нас в