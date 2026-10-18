С начала осени ВСУ освободили больше территории, чем потеряли
Президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, заявил, что с начала осени украинские военные освободили больше территории, чем удалось захватить российским оккупационным войскам.
Глава государства подчеркнул прочность украинского фронта и отметил успехи активной обороны в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Президент опроверг заявления российских пропагандистов о приближении врага к Запорожью, подтвердив, что Силы обороны уничтожают оккупантов в 20 километрах от города. Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам Десантно-штурмовых войск, Третьего армейского корпуса, 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде, 82-й ОДШБр, подразделениям беспилотных систем, а также СБУ, ССО, ГУР и СЗР за эффективные дальнобойные удары по территории России.
Источник: Офис Президента Украины.
Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодзи. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военных.
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