С начала осени ВСУ освободили больше территории, чем потеряли

Президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, заявил, что с начала осени украинские военные освободили больше территории, чем удалось захватить российским оккупационным войскам.

Глава государства подчеркнул прочность украинского фронта и отметил успехи активной обороны в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Президент опроверг заявления российских пропагандистов о приближении врага к Запорожью, подтвердив, что Силы обороны уничтожают оккупантов в 20 километрах от города. Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам Десантно-штурмовых войск, Третьего армейского корпуса, 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде, 82-й ОДШБр, подразделениям беспилотных систем, а также СБУ, ССО, ГУР и СЗР за эффективные дальнобойные удары по территории России.

Источник: Офис Президента Украины.

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодзи. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военных.

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