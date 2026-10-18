ВСУ наглядно опровергли фейк главы Генштаба РФ о захвате Малокатериновки

Украинские военные обнародовали видео, опровергнув заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о якобы захвате поселка Малокатериновка в Запорожской области и выходе российских сил на расстояние пяти километров от Запорожья.

Пресс-секретарь Группировки войск «Юг» Максим Кравчук подтвердил, что Малокатериновка находится под полным контролем Сил обороны Украины, а реальное расстояние от линии боевого столкновения до южных окраин областного центра составляет около 25 километров.

⭕️Центр противодействия дезинформации сообщает: Заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Малокатериновки в Запорожской области и нахождении российских войск в 5 километрах от Запорожья не соответствует действительности. Пресс-секретарь Группировки войск «Юг» Максим Кравчук сообщил Центру, что поселок остается под контролем Вооруженных Сил Украины. В подтверждение этого украинские военные 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады записали видео непосредственно из Малокатериновки. При этом от линии боевого столкновения до южных окраин Запорожья — около 25 километров. «Если Герасимов лжет даже в таких вещах, которые легко проверить, то какого доверия заслуживают все остальные заявления российского Минобороны о «захвате» украинских населенных пунктов? Очередные сказки для Путина, а не реальная картина на фронте», — заявил Максим Кравчук. ❗️ Российская пропаганда в очередной раз распространяет ложные заявления о якобы захвате украинских населенных пунктов, пытаясь выдать желаемое за действительное. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 18 октября 2026

В подтверждение украинского контроля бойцы 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады записали видеообращение непосредственно с территории посёлка, в очередной раз разоблачив фейки российской пропаганды.

Источник: Центр противодействия дезинформации.

Несколько российских военных блогеров публично обвинили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во лжи относительно продвижения российских войск на Донбассе. Заявления военного руководства вызвали критику даже среди сторонников войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что армии РФ якобы осталось пять километров до Запорожья.



Читай нас в