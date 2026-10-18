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ВСУ наглядно опровергли фейк главы Генштаба РФ о захвате Малокатериновки

UA NEWS 18 Октября 2026 19:19
ВСУ наглядно опровергли фейк главы Генштаба РФ о захвате Малокатериновки

Украинские военные обнародовали видео, опровергнув заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о якобы захвате поселка Малокатериновка в Запорожской области и выходе российских сил на расстояние пяти километров от Запорожья.

Пресс-секретарь Группировки войск «Юг» Максим Кравчук подтвердил, что Малокатериновка находится под полным контролем Сил обороны Украины, а реальное расстояние от линии боевого столкновения до южных окраин областного центра составляет около 25 километров. 

 

В подтверждение украинского контроля бойцы 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады записали видеообращение непосредственно с территории посёлка, в очередной раз разоблачив фейки российской пропаганды.

Источник: Центр противодействия дезинформации.

Несколько российских военных блогеров публично обвинили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во лжи относительно продвижения российских войск на Донбассе. Заявления военного руководства вызвали критику даже среди сторонников войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что армии РФ якобы осталось пять километров до Запорожья. 
 

 

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