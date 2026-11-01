Российские атаки оставили без света потребителей в восьми областях

По состоянию на утро 1 ноября из-за российских атак остались без электричества потребители в восьми областях Украины. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением — в Днепропетровской и Киевской областях, где энергетическая инфраструктура понесла значительные повреждения. В этих регионах применяются аварийные отключения.

Из-за российских ударов по энергетическим объектам без электричества осталась часть потребителей в Житомирской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях. Больше всего проблем с электроснабжением сейчас в Днепропетровской и Киевской областях. Там российские атаки нанесли масштабные повреждения энергетической инфраструктуре. Из-за повреждения оборудования нарушена передача электроэнергии потребителям, поэтому энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям.

«Самая сложная ситуация с электроснабжением — в Днепропетровской и Киевской областях. Энергетическая инфраструктура этих регионов понесла масштабные повреждения. Из-за повреждения энергетического оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям. В связи с этим применяются аварийные отключения», — отметили в Минэнерго.

В министерстве также подчеркивают, что повторные российские удары затрудняют ремонт. Войска РФ атакуют энергообъекты, в частности те, на которых восстановительные работы почти завершились. Из-за этого энергетикам приходится вновь возвращаться к поврежденному оборудованию, а восстановление электроснабжения задерживается. Несмотря на это, ремонтные бригады продолжают работать там, где позволяет обстановка с безопасностью. Специалисты восстанавливают поврежденное оборудование и стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Актуальную информацию об отключениях и изменениях в графиках электроснабжения будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих официальных страницах. Именно там потребителям рекомендуют следить за сообщениями о ситуации в своих населенных пунктах. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако делать это могут только тогда, когда позволяет ситуация с безопасностью.

В воскресенье, 1 ноября, в Днепропетровской области почти 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за российских атак. Новые удары по энергетической инфраструктуре привели к повторным отключениям электроэнергии в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Над восстановлением электроснабжения работают более 70 аварийных бригад.

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