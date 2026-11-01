Російські атаки залишили без світла споживачів у восьми областях

Станом на ранок 1 листопада через російські атаки знеструмлені споживачі у восьми областях України. Найскладніша ситуація з електропостачанням — на Дніпропетровщині та Київщині, де енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. У цих регіонах застосовують аварійні відключення.

Через російські удари по енергетичних об’єктах без електрики залишилася частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях. Найбільше проблем з електропостачанням зараз на Дніпропетровщині та Київщині. Там російські атаки завдали масштабних пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Через ураження обладнання порушена передача електроенергії споживачам, тому енергетики змушені застосовувати аварійні відключення.

«Найскладніша ситуація з електропостачанням — на Дніпровщині та Київщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Через ураження енергетичного обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам. У зв’язку з цим застосовуються аварійні відключення», — зазначили в Міненерго.

У міністерстві також наголошують, що повторні російські удари ускладнюють ремонт. Війська РФ атакують енергооб’єкти, зокрема ті, на яких відновлювальні роботи майже завершилися. Через це енергетикам доводиться знову повертатися до пошкодженого обладнання, а відновлення електропостачання затримується. Попри це, ремонтні бригади продовжують працювати там, де дозволяє безпекова ситуація. Фахівці відновлюють пошкоджене обладнання та намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.

Актуальну інформацію про відключення та зміни в графіках електропостачання публікуватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх офіційних сторінках. Саме там споживачам радять стежити за повідомленнями щодо ситуації у своїх населених пунктах. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак робити це можуть лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

У неділю, 1 листопада, на Дніпропетровщині майже 100 тисяч споживачів залишаються без електроенергії через російські атаки. Нові удари по енергетичній інфраструктурі спричинили повторні знеструмлення в Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах. Над відновленням електропостачання працюють понад 70 аварійних бригад.

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