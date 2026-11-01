В воскресенье, 1 ноября, в Острожском районе Ровенской области после российской атаки загорелся жилой дом. Огонь охватил 100 квадратных метров, в результате происшествия пострадали четыре человека. Спасатели потушили пожар.

По информации спасателей, пожар возник в жилом доме в Острожском районе после очередной российской атаки. Пламя быстро распространилось и охватило площадь около 100 квадратных метров. «Сегодня в Острожском районе в результате очередной вражеской атаки возник пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате происшествия пострадали четыре человека», — отметили в ГСЧС.

На место происшествия прибыли спасатели. Они оперативно потушили огонь и не допустили дальнейшего распространения пожара. В результате атаки травмы получили четыре человека. При этом в сообщении ГСЧС не уточнили их возраст, характер полученных травм и потребовалась ли кому-либо из пострадавших госпитализация.

Обстоятельства происшествия и масштабы повреждений здания уточняются. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

Вечером 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате атаки погиб мужчина.

С начала 2026 года Ровенская область приняла уже 19-й эвакуационный поезд. На этот раз в регион прибыли 36 человек, среди которых трое детей и шестеро маломобильных пассажиров.

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