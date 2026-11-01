На Рівненщині російська атака спричинила пожежу в будинку, є постраждалі

У неділю, 1 листопада, в Острозькому районі Рівненської області після російської атаки загорівся житловий будинок. Вогонь охопив 100 квадратних метрів, унаслідок події постраждали четверо людей. Рятувальники загасили пожежу.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла в житловому будинку на Острожчині після чергової російської атаки. Полум’я швидко поширилося і охопило площу близько 100 квадратних метрів. «Сьогодні на Острожчині внаслідок чергової ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку. Площа займання становила 100 кв. м. Унаслідок події постраждали четверо людей», — зазначили в ДСНС.

На місце події прибули рятувальники. Вони оперативно загасили вогонь і не допустили подальшого поширення пожежі. Унаслідок атаки травмувалися четверо людей. Водночас у повідомленні ДСНС не уточнили їхній вік, характер отриманих травм і чи знадобилася комусь із постраждалих госпіталізація.

Обставини події та масштаби пошкоджень будинку уточнюються. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Рівненській області. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Від початку 2026 року Рівненщина зустріла вже 19-й евакуаційний поїзд. Цього разу до регіону прибули 36 людей, серед яких троє дітей і шестеро маломобільних пасажирів.

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