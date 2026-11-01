В Харьковской области за сутки в результате российских обстрелов пострадали семь человек

За прошедшие сутки, 31 октября, российские войска атаковали Харьков и ещё десять населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Также повреждены жилые дома, железнодорожная инфраструктура, автозаправочная станция, предприятия и электросети.

В Харькове ранение получил 57-летний мужчина. В поселке Пересечное Дергачевской общины пострадал 40-летний мужчина, а в Золочеве — 16-летняя девушка. Еще двое мужчин и три женщины пострадали в поселке Старый Салтов. Ранения получили 53-летний мужчина и женщины в возрасте 70 и 74 лет. Еще одна местная жительница, 71 года, пережила острую стрессовую реакцию. «За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе ребенок», — отметил Синегубов.

Российские войска применяли против области различные виды вооружения. По данным ОГА, за сутки зафиксировали одну ракету, один беспилотник типа «Молния», три FPV-дрона и ещё 80 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливают. Обстрелы повредили гражданскую инфраструктуру сразу в нескольких районах области. В Харькове пострадала железнодорожная инфраструктура. В Богодуховском районе поврежден автомобиль, а в Купянском — склад.

В Изюмском районе российские удары повредили пять частных домов. В самом Изюме также была повреждена автозаправочная станция. В Харьковском районе повреждены грузовик, гражданское предприятие, электросети и хозяйственное сооружение. В Чугуевском районе под удар попали частный дом, электросети и автомобиль.

Кроме того, в Лозовой продолжает работать транзитный эвакуационный пункт. За прошедшие сутки он принял 148 человек, сообщил глава ОВА. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксировали в Немишлянском и Киевском районах города.

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

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