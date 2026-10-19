В США президент Дональд Трамп подписал указ, который откладывает введение нового масштабного пакета санкций против Российской Федерации, государства-агрессора. Он объяснил это переговорами о прекращении войны России против Украины и нежеланием оттолкнуть Москву от стола переговоров.

Как сообщает The Guardian, Трамп также вновь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится к завершению войны. Президент США написал в Truth Social, что не хочет делать ничего, что, по его мнению, могло бы помешать переговорам с Россией.

Обмен разведданными и Starlink

Ранее Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за восстановление обмена разведывательными данными между США и Украиной. В то же время он заявил, что Соединенные Штаты намеренно ограничивали Украине доступ к спутниковому интернету Starlink, чтобы послать Киеву «сигнал».

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Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Россия, вероятно, причастна к попытке поджога компании, в которой размещено коммуникационное оборудование для сети Starlink. По его словам, правоохранители обнаружили на объекте легковоспламеняющиеся вещества. Компания, местонахождение которой не уточняется, имеет девять спутниковых антенн, обеспечивающих связь Starlink и помогающих Украине.

Удары по Санкт-Петербургу и Киеву

В Санкт-Петербурге в результате украинских ударов загорелись нефтяной экспортный терминал и нефтебаза «Ручьи». Чиновники сообщили об одном погибшем и пяти раненых. Под удар также попали логистический центр российского ритейлера Ozon и дата-центр технологической компании VK.

Минобороны РФ, государства-агрессора, заявило об уничтожении 1015 украинских дронов над 15 регионами России, временно оккупированным Россией украинским Крымом и Черным морем. В Киеве в результате ночного российского авиаудара погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил мэр Виталий Кличко. Повреждены медицинское учреждение и нежилое здание.

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