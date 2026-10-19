在美国，总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，推迟对作为侵略国的俄罗斯联邦实施新一轮大规模制裁。他将此解释为与结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判有关，并称不愿将莫斯科推离谈判桌。

据《卫报》报道，特朗普还再次声称，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基据称并不寻求结束战争。这位美国总统在Truth Social上写道，他不想做任何在他看来可能妨碍与俄罗斯谈判的事情。

情报共享与Starlink

此前，泽连斯基感谢特朗普政府恢复美国与乌克兰之间的情报共享。与此同时，他表示，美国故意限制乌克兰使用Starlink卫星互联网，以向基辅发出“信号”。

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立陶宛总理明道加斯·辛克维丘斯表示，俄罗斯很可能参与了对一家安置Starlink网络通信设备的公司实施纵火的企图。据他称，执法人员在该设施发现了易燃物质。该公司的所在地未被说明，其拥有九个卫星天线，为Starlink提供连接并帮助乌克兰。

对圣彼得堡和基辅的打击

在圣彼得堡，乌克兰的打击导致一座石油出口码头和“鲁奇”油库起火。官员报告称，1人死亡、5人受伤。俄罗斯零售商Ozon的物流中心和科技公司VK的数据中心也遭到打击。

作为侵略国的俄罗斯国防部称，已在俄罗斯15个地区、被俄罗斯暂时占领的乌克兰克里米亚以及黑海上空摧毁1015架乌克兰无人机。基辅市长维塔利·克利奇科表示，基辅在夜间遭俄罗斯空袭后，1人死亡，另有2人受伤。一家医疗机构和一栋非住宅建筑受损。

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