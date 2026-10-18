乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，美国总统唐纳德·特朗普决定对针对俄罗斯联邦这一侵略国的广泛制裁实行豁免，是在“奖励”俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。他还警告称，俄罗斯正试图在冬季来临前让数百万乌克兰人失去电力和供暖。

据《台北时报》报道，特朗普在俄罗斯袭击乌克兰15处至关重要的发电设施当天，签署了有关制裁豁免的行政命令。泽连斯基称，这次打击是对乌克兰能源系统发动的最大规模袭击之一。

泽连斯基的声明

乌克兰总统表示，林赛·格雷厄姆法案本应确保对俄罗斯施加有效压力，以结束战争。该文件针对俄罗斯联邦的能源和国防部门、普京，以及莫斯科用于规避西方限制的所谓油轮“影子舰队”。

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泽连斯基在社交媒体上表示：“美国的制裁黑暗期、对侵略者压力的减弱、对普京的经济奖励——这一切只会鼓励他继续发动袭击。”他呼吁盟友维持对莫斯科的压力，以阻止其行动。

俄罗斯的反应及袭击后果

克里姆林宫和普京当时未对特朗普的决定发表评论，但数名俄罗斯官员对此表示欢迎。普京的特使基里尔·德米特里耶夫称，暂停林赛·格雷厄姆法案是“重要且真正具有历史意义的时刻”，并表示该法案据称将主要对美国经济和全球市场造成重大损害。

豁免实施后的第二天，乌克兰报告称，俄罗斯空袭已造成至少两人死亡：一人在赫尔松遇难，另有22人受伤，其中包括两名儿童；另一人在苏梅遇难。普京还向军事领导层表示，莫斯科寻求夺取乌克兰东部剩余地区。

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