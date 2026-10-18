Президент Зеленський: виняток США із санкцій винагороджує Путіна — Taipei Times

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента США Дональда Трампа запровадити виняток із широких санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора — «винагороджує» російського президента Володимира Путіна. Він також попередив, що Росія намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення напередодні зими.

Як повідомляє Taipei Times, Трамп підписав указ про виняток із санкцій у день, коли Росія атакувала 15 критично важливих об’єктів генерації електроенергії в Україні. Зеленський назвав цей удар одним із найбільших нападів на українську енергосистему.

Заява Зеленського

За словами президента України, Закон Ліндсі Грема мав забезпечити дієвий тиск на Росію для припинення війни. Документ був спрямований проти енергетичного й оборонного секторів РФ, Путіна та так званого тіньового флоту танкерів, який Москва використовує для обходу західних обмежень.

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«Американське санкційне затемнення, послаблення тиску на агресора, фінансові винагороди для Путіна — усе це лише заохочує його продовжувати атаки», — заявив Зеленський у соцмережах. Він закликав союзників зберігати тиск на Москву, щоб зупинити її дії.

Реакція Росії та наслідки атак

Кремль і Путін на той момент не коментували рішення Трампа, однак кілька російських посадовців привітали його. Посланець Путіна Кирило Дмитрієв назвав призупинення дії Закону Ліндсі Грема «важливим і справді історичним моментом» та заявив, що закон нібито завдав би значної шкоди передусім економіці США і світовим ринкам.

Наступного дня після запровадження винятку Україна повідомила про щонайменше двох загиблих унаслідок російських повітряних ударів: одну людину вбили у Херсоні, де також постраждали 22 людини, зокрема двоє дітей, ще одна людина загинула в Сумах. Путін також заявив військовому керівництву, що Москва прагне захопити решту сходу України.

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