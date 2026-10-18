Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wprowadzeniu wyjątku od szerokich sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej — państwu-agresorowi — „nagradza” rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ostrzegł również, że Rosja próbuje pozbawić miliony Ukraińców energii elektrycznej i ogrzewania przed zimą.

Jak informuje Taipei Times, Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie wyjątku od sankcji w dniu, w którym Rosja zaatakowała 15 krytycznie ważnych obiektów wytwarzania energii elektrycznej w Ukrainie. Zełenski nazwał ten atak jednym z największych ataków na ukraiński system energetyczny.

Oświadczenie Zełenskiego

Według prezydenta Ukrainy ustawa Lindsey Graham miała zapewnić skuteczną presję na Rosję, aby zakończyła wojnę. Dokument był wymierzony w sektor energetyczny i obronny Federacji Rosyjskiej, Putina oraz tak zwaną flotę cieni tankowców, którą Moskwa wykorzystuje do obchodzenia zachodnich ograniczeń.

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„Amerykańskie zaciemnienie sankcyjne, osłabienie presji na agresora, finansowe nagrody dla Putina — wszystko to tylko zachęca go do kontynuowania ataków” — oświadczył Zełenski w mediach społecznościowych. Wezwał sojuszników do utrzymania presji na Moskwę, aby powstrzymać jej działania.

Reakcja Rosji i skutki ataków

Kreml i Putin nie skomentowali wówczas decyzji Trumpa, choć kilku rosyjskich urzędników ją powitało. Wysłannik Putina Kiriłł Dmitrijew nazwał zawieszenie działania ustawy Lindsey Graham „ważnym i naprawdę historycznym momentem” oraz stwierdził, że ustawa rzekomo wyrządziłaby znaczne szkody przede wszystkim gospodarce USA i światowym rynkom.

Następnego dnia po wprowadzeniu wyjątku Ukraina poinformowała o co najmniej dwóch osobach zabitych w wyniku rosyjskich nalotów: jedna osoba zginęła w Chersoniu, gdzie rannych zostało również 22 ludzi, w tym dwoje dzieci, a kolejna osoba zginęła w Sumach. Putin powiedział także dowództwu wojskowemu, że Moskwa dąży do zajęcia pozostałej części wschodniej Ukrainy.

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