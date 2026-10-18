Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести исключение из широких санкций против Российской Федерации — государства-агрессора — «вознаграждает» российского президента Владимира Путина. Он также предупредил, что Россия пытается оставить миллионы украинцев без электроэнергии и отопления накануне зимы.

Как сообщает Taipei Times, Трамп подписал указ об исключении из санкций в день, когда Россия атаковала 15 критически важных объектов генерации электроэнергии в Украине. Зеленский назвал этот удар одним из крупнейших нападений на украинскую энергосистему.

Заявление Зеленского

По словам президента Украины, Закон Линдси Грэма должен был обеспечить действенное давление на Россию для прекращения войны. Документ был направлен против энергетического и оборонного секторов РФ, Путина и так называемого теневого флота танкеров, который Москва использует для обхода западных ограничений.

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«Американское санкционное затемнение, ослабление давления на агрессора, финансовые вознаграждения для Путина — все это лишь поощряет его продолжать атаки», — заявил Зеленский в социальных сетях. Он призвал союзников сохранять давление на Москву, чтобы остановить ее действия.

Реакция России и последствия атак

Кремль и Путин на тот момент не комментировали решение Трампа, однако несколько российских чиновников его приветствовали. Посланник Путина Кирилл Дмитриев назвал приостановление действия Закона Линдси Грэма «важным и действительно историческим моментом» и заявил, что закон якобы нанес бы значительный ущерб прежде всего экономике США и мировым рынкам.

На следующий день после введения исключения Украина сообщила как минимум о двух погибших в результате российских воздушных ударов: один человек был убит в Херсоне, где также пострадали 22 человека, в том числе двое детей, еще один человек погиб в Сумах. Путин также заявил военному руководству, что Москва стремится захватить оставшуюся часть востока Украины.

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