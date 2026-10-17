俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京表示，俄罗斯正在乌克兰境内沿边境建立所谓的安全区，并且不计划在可能与基辅举行的和平谈判中讨论这一问题。《卫报》报道。

普京在视察一处指挥所时表示，这项行动是为回应乌克兰于2024年至2025年间进入俄罗斯库尔斯克州而启动的。据他所说，俄罗斯军队接到的任务不仅是将乌克兰部队赶出俄罗斯领土，还要在相邻的乌克兰领土上建立安全区。

克里姆林宫关于该区域的声明

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，计划中的区域将长达660公里，俄罗斯据称已控制其70%的领土。他没有说明该区域将向乌克兰境内延伸多深。

该报指出，实施这一计划将需要夺取苏梅州和哈尔科夫州的领土。俄罗斯并未将这些地区非法宣称为自己的领土。

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俄罗斯袭击的后果

据乌克兰官员称，俄罗斯周五在乌克兰发动的袭击至少造成8人死亡，另有60人受伤。袭击还波及两座购物中心，并在攻击能源基础设施后导致超过100万人断电。

在哈尔科夫，对三个区的袭击造成两人死亡，另有12人受伤。随后该市发生的袭击又造成9人受伤。在顿涅茨克州克拉马托尔斯克和第聂伯罗彼得罗夫斯克州东南部，各有两人死亡。

在沃伦州，无人机袭击一家食品工业企业，造成1人死亡、8人受伤。据地方当局称，约37万人暂时断电。无人机还袭击了科韦利的一处海关货运站，并点燃约10辆卡车。

联合国人权事务办公室驻基辅机构报告称，上个月因俄罗斯入侵，至少328名平民死亡，另有2105人受伤。这比前一年9月高出85%。

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