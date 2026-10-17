Путін заявив про зону безпеки в Україні вздовж кордону держави-агресора — The Guardian

Президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін заявив, що РФ створює в Україні так звану зону безпеки вздовж кордону та не планує обговорювати її під час можливих мирних переговорів із Києвом. Про це повідомляє The Guardian.

Під час візиту до командного пункту Путін сказав, що операцію розпочали у відповідь на українське вторгнення до Курської області РФ у 2024–2025 роках. За його словами, російським військам поставили завдання не лише витіснити українські сили з території РФ, а й створити зону безпеки на суміжній українській території.

Заяви Кремля про зону

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що запланована зона матиме протяжність 660 кілометрів, а Росія нібито вже контролює 70% її території. Він не уточнив, на яку глибину ця зона має простягатися в Україні.

Як зазначає видання, реалізація такого плану потребуватиме захоплення територій у Сумській та Харківській областях. Росія не заявляла незаконних претензій на ці регіони як на власну територію.

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Наслідки російських атак

За даними українських посадовців, російські атаки в Україні в п’ятницю забрали життя щонайменше восьми людей, ще 60 дістали поранення. Удари також зачепили два торговельні центри та після атак на енергетичну інфраструктуру залишили без електрики понад мільйон людей.

У Харкові внаслідок атак на три райони загинули двоє людей, ще 12 були поранені. Пізніші удари в місті поранили ще дев’ятьох. По двоє людей загинули в Краматорську Донецької області та на південному сході Дніпропетровської області.

На Волині удар безпілотника по підприємству харчової промисловості забрав життя однієї людини та поранив вісьмох. За даними місцевої влади, близько 370 тисяч людей тимчасово залишилися без електроенергії. Безпілотники також атакували митний термінал у Ковелі та підпалили приблизно 10 вантажівок.

Управління ООН з прав людини в Києві повідомило, що минулого місяця внаслідок російського вторгнення загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 були поранені. Це на 85% більше, ніж у вересні попереднього року.

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