Президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин заявил, что РФ создает в Украине так называемую зону безопасности вдоль границы и не планирует обсуждать ее во время возможных мирных переговоров с Киевом. Об этом сообщает The Guardian.

Во время визита на командный пункт Путин сказал, что операцию начали в ответ на украинское вторжение в Курскую область РФ в 2024–2025 годах. По его словам, российским войскам поставили задачу не только вытеснить украинские силы с территории РФ, но и создать зону безопасности на сопредельной украинской территории.

Заявления Кремля о зоне

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что планируемая зона будет иметь протяженность 660 километров, а Россия якобы уже контролирует 70% ее территории. Он не уточнил, на какую глубину эта зона должна простираться в Украине.

Как отмечает издание, реализация такого плана потребует захвата территорий в Сумской и Харьковской областях. Россия не заявляла незаконных претензий на эти регионы как на собственную территорию.

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Последствия российских атак

По данным украинских должностных лиц, российские атаки в Украине в пятницу унесли жизни как минимум восьми человек, еще 60 получили ранения. Удары также затронули два торговых центра и после атак на энергетическую инфраструктуру оставили без электричества более миллиона человек.

В Харькове в результате атак на три района погибли два человека, еще 12 получили ранения. Более поздние удары в городе ранили еще девять человек. По два человека погибли в Краматорске Донецкой области и на юго-востоке Днепропетровской области.

На Волыни удар беспилотника по предприятию пищевой промышленности унес жизнь одного человека и ранил восьмерых. По данным местных властей, около 370 тысяч человек временно остались без электроэнергии. Беспилотники также атаковали таможенный терминал в Ковеле и подожгли около 10 грузовиков.

Управление ООН по правам человека в Киеве сообщило, что в прошлом месяце в результате российского вторжения погибли как минимум 328 гражданских лиц, еще 2105 получили ранения. Это на 85% больше, чем в сентябре предыдущего года.

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