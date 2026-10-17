从中国直接向乌克兰供应无人机零部件的占比，从2024年初的近90%降至2026年前八个月的28%。与此同时，乌克兰无人机制造商在很大程度上仍依赖中国的磁铁、电机、芯片、热传感器和电池单体，《台北时报》报道。

根据乌克兰海关数据，直接供应的减少并不一定意味着对中国制造的依赖也同等显著下降。申报为从波兰和捷克进口的零部件，很可能是在中国制造并经由这些国家运抵的。

转向西方零部件

国防公司TAF Industries的亚历山大·亚科文科表示，完全以西方同类产品替代中国零部件，可能使成本增加最多60%，并导致产量相应减少。制造商估计，中国公司生产部分电子产品的成本约低一半，且生产规模大得多。

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乌克兰能够组装电池，但被迫进口电芯。生产电机需要进口磁铁和铜。替代热成像摄像机的零部件尤其困难：乌克兰公司设计这类摄像机，但在国外采购传感器和镜头。Odd Systems代表安德烈·塔甘斯基指出，欧洲每年生产约60万个热传感器，而乌克兰的需求估计为400万个。

生产本地化

三年前，无人机制造商Vyriy在攻击型无人机零部件方面对中国的依赖接近90%。该公司创始人奥列克西·巴本科表示，目前Vyriy 70%至80%的零部件在乌克兰生产。Serpens Center for International Security分析师阿尔图尔·萨夫奇表示，本地制造的无人机和零部件可在数天内根据前线需求进行改造，而调整国外供应链可能需要数月。

自2023年以来，中国一直在加强对无人机及相关设备的出口管制。这些限制使乌克兰公司更难直接采购某些民用远程无人机、电机、摄像机和红外设备，也导致延误和成本上升。专家估计，作为侵略国的俄罗斯联邦同样依赖中国供应，但不会面临北京会优先支持乌克兰的风险。总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，中国表现出比帮助乌克兰更大的意愿帮助俄罗斯。

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