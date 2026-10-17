Udział bezpośrednich dostaw komponentów do dronów z Chin do Ukrainy spadł z niemal 90% na początku 2024 roku do 28% w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku. Jednocześnie ukraińscy producenci dronów nadal w dużej mierze zależą od chińskich magnesów, silników, chipów, czujników termicznych i ogniw akumulatorowych, informuje Taipei Times.

Według danych ukraińskiej służby celnej ograniczenie bezpośrednich dostaw nie musi oznaczać równie znaczącego zmniejszenia zależności od chińskiej produkcji. Komponenty zadeklarowane jako import z Polski i Czech prawdopodobnie mogły zostać wyprodukowane w Chinach i dostarczone przez te kraje.

Przejście na zachodnie komponenty

Ołeksandr Jakowenko z firmy obronnej TAF Industries oświadczył, że całkowite zastąpienie chińskich komponentów zachodnimi odpowiednikami może zwiększyć koszty nawet o 60% i spowodować porównywalne zmniejszenie wolumenów produkcji. Według ocen producentów chińskie firmy wytwarzają część elektroniki około dwukrotnie taniej i na znacznie większą skalę.

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Ukraina jest w stanie montować baterie, jednak jest zmuszona importować ogniwa. Produkcja silników wymaga importowanych magnesów i miedzi. Szczególnie trudne pozostaje zastąpienie komponentów do kamer termowizyjnych: ukraińskie firmy projektują takie kamery, lecz kupują za granicą czujniki i soczewki. Przedstawiciel Odd Systems Andrij Tahański zaznaczył, że Europa produkuje około 600 tys. czujników termicznych rocznie, podczas gdy zapotrzebowanie Ukrainy szacuje się na 4 mln.

Lokalizacja produkcji

Trzy lata temu producent dronów Vyriy był zależny od Chin w niemal 90% w zakresie komponentów do dronów uderzeniowych. Obecnie, według założyciela firmy Ołeksija Babenki, 70–80% komponentów Vyriy jest produkowanych w Ukrainie. Analityk Serpens Center for International Security Artur Sawczij wyjaśnił, że lokalnie produkowane drony i części można przeprojektować pod potrzeby frontu w ciągu kilku dni, podczas gdy zmiany w zagranicznych łańcuchach dostaw mogą trwać miesiącami.

Chiny zaostrzały kontrolę eksportową dotyczącą dronów i powiązanego z nimi sprzętu od 2023 roku. Ograniczenia utrudniły ukraińskim firmom bezpośredni zakup niektórych cywilnych dronów dalekiego zasięgu, silników, kamer i sprzętu na podczerwień, a także doprowadziły do opóźnień i wzrostu kosztów. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, również, według ocen ekspertów, zależy od chińskich dostaw, lecz nie stoi przed ryzykiem, że Pekin będzie faworyzował Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Chiny wykazują większą gotowość do pomocy Rosji niż Ukrainie.

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