Доля прямых поставок комплектующих для дронов из Китая в Украину снизилась почти с 90% в начале 2024 года до 28% в первые восемь месяцев 2026 года. В то же время украинские производители беспилотников по-прежнему в значительной степени зависят от китайских магнитов, двигателей, чипов, тепловых сенсоров и аккумуляторных элементов, сообщает Taipei Times.

По данным украинской таможни, сокращение прямых поставок не обязательно означает столь же значительное уменьшение зависимости от китайского производства. Компоненты, задекларированные как импорт из Польши и Чехии, вероятно, могли быть изготовлены в Китае и доставлены через эти страны.

Переход на западные компоненты

Александр Яковенко из оборонной компании TAF Industries заявил, что полная замена китайских компонентов западными аналогами может увеличить расходы до 60% и вызвать сопоставимое сокращение объемов производства. По оценкам производителей, китайские компании выпускают часть электроники примерно вдвое дешевле и в значительно больших масштабах.

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Украина способна собирать батареи, однако вынуждена импортировать элементы питания. Для производства двигателей необходимы импортные магниты и медь. Особенно сложной остается замена компонентов для тепловизионных камер: украинские компании проектируют такие камеры, но покупают за рубежом сенсоры и линзы. Представитель Odd Systems Андрей Таганский отметил, что Европа производит около 600 тысяч тепловых сенсоров в год, тогда как потребность Украины оценивается в 4 миллиона.

Локализация производства

Три года назад производитель дронов Vyriy зависел от Китая почти на 90% в отношении компонентов для ударных беспилотников. Сейчас, по словам основателя компании Алексея Бабенко, 70–80% компонентов Vyriy производятся в Украине. Аналитик Serpens Center for International Security Артур Савчий объяснил, что произведенные локально дроны и детали можно переработать под нужды фронта за несколько дней, тогда как изменения в зарубежных цепочках поставок могут занимать месяцы.

Китай ужесточал экспортный контроль в отношении дронов и связанного с ними оборудования с 2023 года. Ограничения усложнили для украинских компаний прямые закупки отдельных гражданских дальнобойных дронов, двигателей, камер и инфракрасного оборудования, а также привели к задержкам и росту расходов. Российская Федерация — государство-агрессор — также, по оценкам экспертов, зависит от китайских поставок, но не сталкивается с риском того, что Пекин отдаст предпочтение Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай проявляет большую готовность помогать России, чем Украине.

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