外交部长安德里·西比哈呼吁国际组织确保安全撤离乌克兰赫尔松州暂时被占领的奥列什基居民。据他称，俄罗斯联邦——侵略国——的军队正因食品和医疗援助短缺而将这座城市变成“死亡陷阱”。据《耶路撒冷邮报》报道，西比哈还请求立即获得进入该市的人道主义通道。

药品和食品短缺

据外交部长称，奥列什基医院的药品已经耗尽，数十具遗体仍留在街道上或房屋内，因为俄罗斯军人不允许居民将其安葬。他表示，家庭正遭受饥饿，只能依靠菜园里剩下的蔬菜、腌制食品和蜗牛维生。

西比哈呼吁联合国、红十字国际委员会及其他组织确保安全的撤离走廊，并立即提供人道主义通道。

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联合国关于该市人口的数据

奥列什基位于赫尔松州第聂伯河左岸。在全面入侵之前，该市约有2.4万人居住。据联合国乌克兰人权监测团团长丹妮尔·贝尔称，目前那里约有1,700名居民，其中包括47名儿童。

克里姆林宫9月承认，向奥列什基供应食品和医疗用品存在严重问题，并表示俄罗斯军人正在努力解决这些问题。乌克兰军人曾两次使用无人机向该市运送食品和药品。总统弗拉基米尔·泽连斯基本周称奥列什基的局势为种族灭绝。

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