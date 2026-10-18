CNN：乌克兰已耗尽“爱国者”拦截导弹——《耶路撒冷邮报》

据CNN援引一名知情人士的消息报道，乌克兰已耗尽用于美国制造的“爱国者”防空系统的拦截导弹，《耶路撒冷邮报》写道。

泽连斯基关于制裁的声明

该消息是在美国总统唐纳德·特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基公开争论的背景下出现的。泽连斯基表示，特朗普决定对与俄罗斯这一侵略国相关的制裁和关税给予豁免，可能会鼓励莫斯科继续对乌克兰发动袭击。

乌克兰总统在X平台的一则帖子中称这一决定是错误的，并表示这“无疑只会帮助俄罗斯人”。据该报报道，特朗普于周五晚间签署的一项行政命令规定，对关键制裁和关税给予豁免，包括对来自俄罗斯的商品征收的关税，以及对购买其石油和天然气的处罚。这些措施原定根据特朗普上月签署的《格雷厄姆法案》于下周生效。美国总统以美国国家利益解释了这一决定。

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G20期间可能举行的会晤

泽连斯基还表示，乌克兰、美国和俄罗斯可能在美国举行的G20峰会期间举行会晤。这场有美国和俄罗斯参加、但乌克兰不参加的峰会计划于12月在迈阿密举行。与此同时，泽连斯基称，华盛顿和莫斯科均尚未确认会晤，谈判也可能在某个欧洲国家举行。

Starlink限制

泽连斯基另行表示，由于Starlink的速度限制，乌克兰无法使用拦截系统应对俄罗斯无人机的袭击。基辅正与美国官员讨论这一问题。总统表示，乌克兰代表被告知，这些限制与技术问题有关。在欧盟境内测试Starlink期间，没有记录到此类问题，该系统的运行速度更高。

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