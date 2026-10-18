CNN: Ukraina wyczerpała pociski przechwytujące Patriot — Jerusalem Post

Ukraina wyczerpała pociski przechwytujące do wyprodukowanych w USA systemów obrony powietrznej Patriot. CNN poinformowało o tym, powołując się na źródło zaznajomione z sytuacją, pisze The Jerusalem Post.

Wypowiedzi Zełenskiego o sankcjach

Informacja pojawiła się na tle publicznych sporów między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski oświadczył, że decyzja Trumpa o przyznaniu wyjątków od stosowania sankcji i ceł związanych z Rosją — państwem-agresorem — może zachęcić Moskwę do kontynuowania ataków przeciwko Ukrainie.

We wpisie na X prezydent Ukrainy nazwał tę decyzję błędną i oświadczył, że „z pewnością pomaga ona tylko Rosjanom”. Według publikacji zarządzenie podpisane przez Trumpa w piątek wieczorem przewidywało wyjątki dotyczące kluczowych sankcji i ceł, w tym ceł na towary z Rosji oraz kar za zakup jej ropy i gazu. Środki te miały wejść w życie w następnym tygodniu zgodnie z ustawą Grahama, którą Trump podpisał w ubiegłym miesiącu. Prezydent USA wyjaśnił tę decyzję interesami narodowymi Stanów Zjednoczonych.

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Możliwe spotkanie podczas G20

Zełenski poinformował również, że Ukraina, USA i Rosja mogą odbyć spotkanie podczas szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Szczyt, w którym uczestniczą Stany Zjednoczone i Rosja, lecz nie Ukraina, zaplanowano na grudzień w Miami. Jednocześnie, jak powiedział Zełenski, ani Waszyngton, ani Moskwa dotąd nie potwierdziły spotkania, a rozmowy mogą odbyć się także w jednym z państw europejskich.

Ograniczenia Starlink

Osobno Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może używać systemów przechwytujących przeciwko atakom rosyjskich dronów z powodu ograniczeń prędkości Starlinka. Kijów omawia ten problem z amerykańskimi urzędnikami. Według prezydenta ukraińscy przedstawiciele otrzymali informację, że ograniczenia są związane z problemami technicznymi. Podczas testów Starlinka na terytorium Unii Europejskiej takich problemów nie odnotowano, a system działał z większą prędkością.

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