16 października oraz w nocy z 16 na 17 października 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły szereg obiektów logistycznych armii rosyjskiej. W szczególności w rejonie miejscowości Sloboda-Seletska w obwodzie briańskim RF odnotowano zniszczenie mostu kolejowego nad rzeką Unecza.



Informacja ta została podana w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego, w rejonach Nowoandriiwki, Mykiłskiego i Mariupola, odnotowano zniszczenie magazynów zaopatrzenia rosyjskich najeźdźców.

Ponadto w rejonie Malinówki w obwodzie donieckim zniszczono punkt dowodzenia bezzałogowych statków powietrznych (BpLA) wroga. Ataki na kluczowe cele Rosji będą trwały do całkowitego zaprzestania zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniej doby, 16 października, na froncie w Ukrainie doszło do 238 starć bojowych. Najwięcej ataków ukraińskie siły zbrojne odparły na kierunku Pokrowskim, gdzie rosyjskie wojska próbowały posuwać się naprzód w pobliżu kilku miejscowości jednocześnie.

W piątek, 16 października, rosyjskie siły terrorystyczne straciły na froncie 1 950 żołnierzy. Tym samym łączne straty bojowe wroga od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wynoszą już 1 562 970 osób.

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