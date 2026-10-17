ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту и складам российских оккупантов — Генштаб

16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.



Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в соцсетях.

«На временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя, зафиксировано поражение складов материально-технических средств российских захватчиков.

Кроме того, в районе Малиновки в Донецкой области был поражен пункт управления БПЛА противника. Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 октября, на фронте в Украине произошло 238 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отразили на Покровском направлении, где российские войска пытались продвинуться сразу у нескольких населенных пунктов.

В пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.

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