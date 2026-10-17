ЗСУ уразили залізничний міст та склади російських окупантів — Генштаб

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16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Зокрема у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області рф зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.



Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у соцмережах.

«На тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників.

Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника. Робота по ключових цілях рф триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 жовтня, на фронті в Україні відбулося 238 бойових зіткнень. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському напрямку, де російські війська намагалися просунутися одразу біля кількох населених пунктів.

У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.

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