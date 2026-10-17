На фронті за добу відбулося 238 боїв — найгарячіше на Покровському напрямку

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські війська завдали 71 авіаційного удару та скинули 261 керовану авіабомбу. Крім того, противник використав 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів українських населених пунктів і позицій Сил оборони. Українські військові продовжують стримувати наступи росіян і завдавати їм втрат. За інформацією Генштабу, авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили район зосередження особового складу противника та пункт управління його безпілотниками.

Під ворожими артилерійськими обстрілами на Сумщині опинилися Уланове, Фотовиж, Садки, Мала Корчаківка, Руденок, Товстодубове, Волфине, Нескучне та Храпівщина. Також російські війська завдали авіаційного удару поблизу Бувалина.

Де тривали бої на півночі та сході України

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за добу відбулося 12 бойових зіткнень. Російські війська атакували поблизу Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 25 атак. Бої тривали біля Стариці, Малої Вовчої, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку росіяни спробували просунутися в районі Куп’янська. Українські захисники відбили одну таку спробу.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили п’ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися поблизу Лимана, Зарічного та Діброви.

На Слов’янському напрямку українські військові відбили шість атак. Росіяни штурмували позиції ЗСУ в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку захисники зупинили одну спробу російських військ просунутися біля Діброви.

На Костянтинівському напрямку відбулося 18 боїв

На Костянтинівському напрямку Генштаб зафіксував 18 бойових зіткнень. Російські війська атакували поблизу Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.

Українські підрозділи продовжують стримувати наступ противника на цій ділянці фронту.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

На Покровському напрямку українські військові відбили 30 атак російських військ. Противник намагався просунутися біля Торецького, Грузького, Вільного, Кучерового Яру, Світлого, Добропілля, Сергіївки, Молодецького, Новопавлівки та Мар’ївки.

Цей напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції, намагаючись просунутися в районах кількох населених пунктів.

Бої на півдні України

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки росіян у районах Запорізького та Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 13 атак. Російські війська намагалися просунутися поблизу Воздвижівки, Рівного, Андріївки, Копанів, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника йти вперед. Бої тривали біля Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

Українські військові продовжують тримати оборону на всіх ділянках фронту та завдавати ударів по силах і військових об’єктах противника. Інформацію про ситуацію на фронті оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.