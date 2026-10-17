На фронте за сутки произошло 238 боев — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении
За прошедшие сутки, 16 октября, на фронте в Украине произошло 238 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отразили на Покровском направлении, где российские войска пытались продвинуться сразу у нескольких населенных пунктов. Также бои продолжались на Южно-Слобожанском, Константиновском и других направлениях.
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска нанесли 71 авиационный удар и сбросили 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, противник задействовал 7433 дрона-камикадзе и осуществил 2699 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны. Украинские военные продолжают сдерживать наступления россиян и наносить им потери. По информации Генштаба, авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили район сосредоточения личного состава противника и пункт управления его беспилотниками.
Под вражескими артиллерийскими обстрелами в Сумской области оказались Уланово, Фотовиж, Садки, Малая Корчаковка, Руденок, Товстодубовое, Волфино, Нескучное и Храпивщина. Также российские войска нанесли авиационный удар вблизи Бувалина.
Где продолжались бои на севере и востоке Украины
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло 12 боевых столкновений. Российские войска атаковали вблизи Новодмитровки, Товстодубового, Малой Слободки, Бунячино, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 25 атак. Бои продолжались в районе Старицы, Малой Вовчей, Чугуновки и Радьковки.
На Купянском направлении россияне попытались продвинуться в районе Купянска. Украинские защитники отразили одну такую попытку.
На Лиманском направлении Силы обороны остановили пять атак противника. Российские войска пытались продвинуться вблизи Лимана, Заречного и Дибровы.
На Славянском направлении украинские военные отразили шесть атак. Россияне штурмовали позиции ВСУ в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.
На Краматорском направлении защитники остановили одну попытку российских войск продвинуться в районе Дибровы.
На Константиновском направлении произошло 18 боев
На Константиновском направлении Генштаб зафиксировал 18 боевых столкновений. Российские войска атаковали вблизи Константиновки, Долгой Балки, Дружковки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Николайполя и Новопавловки.
Украинские подразделения продолжают сдерживать наступление противника на этом участке фронта.
Покровское направление остается самым горячим
На Покровском направлении украинские военные отразили 30 атак российских войск. Противник пытался продвинуться в районе Торецкого, Грузского, Вольного, Кучерового Яра, Светлого, Доброполья, Сергеевки, Молодецкого, Новопавловки и Марьевки.
Это направление остается одним из самых напряженных на фронте. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции, пытаясь продвинуться в районах нескольких населенных пунктов.
Бои на юге Украины
На Александровском направлении Силы обороны отразили две атаки россиян в районах Запорожского и Комышувахи.
На Гуляйпольском направлении противник совершил 13 атак. Российские войска пытались продвинуться вблизи Воздвижевки, Ровно, Андреевки, Копанов, Чаривного и Егоровки.
На Ореховском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника продвинуться вперед. Бои продолжались в районе Новояковлевки, Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.
Украинские военные продолжают удерживать оборону на всех участках фронта и наносить удары по силам и военным объектам противника. Информацию о ситуации на фронте обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.
В пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.