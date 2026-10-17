W nocy rosyjscy okupanci ostrzelali obiekty energetyczne w 10 obwodach Ukrainy

W nocy i rano 17 października rosyjscy terroryści zaatakowali obiekty energetyczne w 10 obwodach Ukrainy. W rezultacie część odbiorców pozostała bez prądu. Obecnie pracownikom sektora energetycznego udało się przywrócić zasilanie dla ponad pół miliona odbiorców.

Rosjanie ostrzeliwali sektor energetyczny w:

obwodzie winnickim,

wołyńskiej,

Donieckiej,

zaporożskiej,

Żytomierskiej,

w obwodzie odeskim,

Równe,

Ternopolskiej,

chmielnickiej,

obwodach charkowskim.

„Prace remontowe trwają wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Prace naprawcze utrudniają ciągłe alarmy powietrzne i zagrożenie ponownymi ostrzałami” – podano w komunikacie Ministerstwa Energii Ukrainy.

Z powodu ograniczeń w sieci spowodowanych wcześniejszymi atakami rosyjskimi, obecnie w wielu regionach Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii, a we wszystkich obwodach – harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu i przedsiębiorstw. Jest to krok konieczny, który pomaga uniknąć przeciążenia sieci i uchronić system przed poważnymi awariami.

Przypomnijmy, że w wyniku rosyjskiego ataku w nocy z piątku na sobotę, 17 października, Winnica została pozbawiona dostaw energii elektrycznej. Specjaliści oceniają skalę zniszczeń; nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przywrócone zasilanie.

W nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, rakietami skrzydłowymi, pociskami „Kalibr” oraz 332 dronami bojowymi.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderoł”. Pocisk uderzył w wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

Czytaj nas na