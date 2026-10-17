Ночью российские оккупанты обстреляли энергетические объекты в 10 областях Украины

Ночью и утром 17 октября российские террористы атаковали энергетические объекты в 10 областях Украины. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. На данный момент энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более полумиллиона потребителей.

Россияне наносили удары по энергетическому сектору в:

Винницкой,

Волынской,

Донецкой,

Запорожской,

Житомирской,

Одесской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Харьковской областях.

«Ремонтные работы ведутся везде, где позволяет обстановка с безопасностью. Восстановительные работы затрудняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов», — говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины действуют графики почасовых отключений, а во всех областях — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий.

Напомним, что из-за российской атаки в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштаб разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

В ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся по многоэтажному дому, в результате чего пострадали девять человек.

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