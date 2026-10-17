Ночью российские оккупанты обстреляли энергетические объекты в 10 областях Украины
Ночью и утром 17 октября российские террористы атаковали энергетические объекты в 10 областях Украины. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. На данный момент энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более полумиллиона потребителей.
Россияне наносили удары по энергетическому сектору в:
- Винницкой,
- Волынской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Житомирской,
- Одесской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Харьковской областях.
«Ремонтные работы ведутся везде, где позволяет обстановка с безопасностью. Восстановительные работы затрудняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов», — говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.
Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины действуют графики почасовых отключений, а во всех областях — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий.
Напомним, что из-за российской атаки в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштаб разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.
В ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами.
Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся по многоэтажному дому, в результате чего пострадали девять человек.