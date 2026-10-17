W ten sposób Rosja próbuje wywierać presję na Ukrainę i jej zachodnich sojuszników, aby zmusić ich do zgodzenia się na żądania Moskwy.

Podczas wizyty w sztabie Połączonego Zgrupowania Sił Zbrojnych 16 października Putin oświadczył, że od początku roku okupanci rzekomo zajęli około 6500 km² terytorium Ukrainy. Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Walerij Gerasimow przypisał rosyjskim siłom zbrojnym zajęcie ponad 1800 km² i 92 miejscowości od 1 września.

Jednak według szacunków Instytutu Badań nad Wojną (ISW) od początku roku rosyjskie wojska zajęły około 100 km² i 69 miejscowości. Od 1 września poniosły one wręcz przeciwnie – straty terytorialne netto w wysokości 122 km². Na początku października siły rosyjskie traciły średnio siedem kilometrów kwadratowych dziennie, co jest sprzeczne z oświadczeniami Putina o sukcesach na froncie.

Gerasimow oświadczył również o otoczeniu sił ukraińskich na północy obwodu charkowskiego oraz o zajęciu 461 km² i 28 miejscowości. ISW określa twierdzenia o otoczeniu jako bezpodstawne i nieudowodnione.

Dowódca rosyjskiej grupy wojsk „Północ” Jewgienij Nikiforow twierdził, że tak zwany „pas bezpieczeństwa” wzdłuż granicy rozciąga się na ponad 600 km, z czego 465 km rzekomo kontroluje Rosja. Według szacunków ISW rosyjskie wojska kontrolują jedynie 205,77 km² tej strefy — od trasy E101 Kijów–Hlukhów do przyległej linii frontu w kierunku Wielkiego Burluka.

Nikiforow oświadczył również o zajęciu 14 miejscowości i ponad 300 km² obwodu sumskiego latem i jesienią 2026 roku. Jednocześnie ISW odnotowało okupację 99,1 km² tego obwodu od początku roku.

W obwodzie donieckim Gerasimow przypisał armii rosyjskiej zajęcie od września około 500 km² i 23 miejscowości. Putin twierdził, że pod kontrolą Ukrainy pozostało jedynie 2748 km², czyli około 10% obszaru obwodu. Według danych ISW od września wojska rosyjskie straciły tu ponad 198 km², a Siły Obronne Ukrainy kontrolują 5530 km² — ponad 20% regionu.

W szczególności Gerasimow ogłosił zajęcie Oleksijewo-Druzhkivki, wkroczenie rosyjskich wojsk do Druzhkivki oraz dotarcie do przedmieść Kramatorska. Jednak według szacunków analityków okupanci znajdują się co najmniej 12 km od Drużkivki i 9 km od Kramatorska. Odległości te uwzględniają nawet próby przedostania się niewielkich grup rosyjskich.

Gerasimow ogłosił również zajęcie Dobropilla i jego okolic. Jednak ISW nie znalazło dowodów na posuwanie się wojsk rosyjskich na północ od miasta ani na ich wkroczenie do niego. Ograniczone próby infiltracji nie świadczą o przejęciu kontroli nad tym terytorium.

W obwodzie zaporoskim Putin twierdził, że Ukraina kontroluje jedynie 16,5% terytorium. Tymczasem dowody zebrane przez ISW wskazują, że Siły Obronne kontrolują 24,6% regionu.

Analitycy obalili również oświadczenia Gerasimowa dotyczące obecności rosyjskich wojsk w odległości 5 km od Zaporoża. W rzeczywistości okupanci znajdują się co najmniej 20,95 km od miasta, a 11,6 km, jeśli uwzględnić próby przeniknięcia ich oddziałów.

Według danych ISW od września rosyjskie wojska zajęły 104,5 km² i osiem miejscowości w obwodzie zaporoskim. To znacznie mniej niż deklarowane przez Gerasimowa 180 km² i dziesięć wsi.

Analitycy podkreślają, że wyolbrzymianie rosyjskich sukcesów jest częścią szerszej wojny kognitywnej. Moskwa stara się stworzyć fałszywe wrażenie gwałtownej ofensywy swojej armii, aby zmusić Ukrainę i zachodnich partnerów do zaakceptowania rosyjskich warunków negocjacji.

Informacje te zawarte są w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Przypomnijmy, że 16 października rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, iż Rosja rozpoczęła masowe ataki na obiekty energetyczne Ukrainy i że ataki te mają trwać.



Prezydent Federacji Rosyjskiej oświadczył również, że FR tworzy na Ukrainie tzw. strefę bezpieczeństwa wzdłuż granicy i nie planuje omawiać tej kwestii podczas ewentualnych rozmów pokojowych z Kijowem.

Rosyjski dyktator Władimir Putin twierdzi, że armia RF rzekomo znajduje się pięć kilometrów od Zaporoża.

