Реальные успехи россиян на фронте в 45 раз меньше, чем заявляет Путин, — ISW

Таким образом Россия пытается оказать давление на Украину и её западных союзников, чтобы заставить их согласиться на требования Москвы.

Во время визита в командный пункт Объединенной группировки войск 16 октября Путин заявил, что с начала года оккупанты якобы захватили около 6500 кв. км украинской территории. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов приписал российским войскам более 1800 кв. км и 92 населенных пункта с 1 сентября.

Однако, по оценкам Института изучения войны (ISW), с начала года российские войска захватили около 100 кв. км и 69 населенных пунктов. С 1 сентября они, напротив, понесли чистые территориальные потери в 122 кв. км. В начале октября российские силы теряли в среднем по семь квадратных километров ежедневно, что противоречит заявлениям Путина об успехах на фронте.

Герасимов также заявил об окружении украинских сил на севере Харьковской области и захвате 461 кв. км и 28 населенных пунктов. ISW называет утверждения об окружении безосновательными и недоказанными.

Командующий российской группировкой войск «Север» Евгений Никифоров утверждал, что так называемая «пояс безопасности» вдоль границы простирается более чем на 600 км, из которых 465 км якобы контролирует Россия. По оценкам ISW, российские войска контролируют лишь 205,77 кв. км этой зоны — от трассы E101 Киев — Глухов до прилегающей линии фронта в направлении Великого Бурлука.

Никифоров также заявлял о захвате 14 населенных пунктов и более 300 кв. км Сумской области летом и осенью 2026 года. В то же время ISW зафиксировал оккупацию 99,1 кв. км области с начала года.

В Донецкой области Герасимов приписал российской армии захват около 500 кв. км и 23 населенных пунктов с сентября. Путин утверждал, что под контролем Украины осталось лишь 2748 кв. км, или около 10% области. По данным ISW, с сентября российские войска потеряли здесь более 198 кв. км, а Силы обороны Украины контролируют 5530 кв. км — более 20% региона.

В частности, Герасимов заявлял о захвате Алексеево-Дружковки, входе российских войск в Дружковку и выходе на окраины Краматорска. Однако, по оценкам аналитиков, оккупанты находятся как минимум в 12 км от Дружковки и в 9 км от Краматорска. Эти расстояния учитывают даже попытки проникновения небольших российских групп.

Герасимов также заявил о захвате Доброполья и его окрестностей. Однако ISW не обнаружил доказательств продвижения российских войск к северу от города или их входа в него. Ограниченные попытки инфильтрации не свидетельствуют об установлении контроля над территорией.

В Запорожской области Путин утверждал, что Украина контролирует лишь 16,5% территории. В то же время данные, собранные ISW, свидетельствуют о том, что под контролем Сил обороны находится 24,6% региона.

Аналитики также опровергли заявления Герасимова о нахождении российских войск в 5 км от Запорожья. На самом деле оккупанты расположены как минимум в 20,95 км от города, или в 11,6 км, если учитывать попытки проникновения их групп.

По данным ISW, с сентября российские войска захватили 104,5 кв. км и восемь населенных пунктов в Запорожской области. Это значительно меньше заявленных Герасимовым 180 кв. км и десяти сел.

Аналитики отмечают, что преувеличение российских успехов является частью более широкой когнитивной войны. Москва пытается создать ложное впечатление о стремительном наступлении своей армии, чтобы заставить Украину и западных партнеров согласиться на российские условия переговоров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, 16 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начала массированные удары по энергетическим объектам Украины, и такие атаки должны продолжаться.



Президент Российской Федерации также заявил, что РФ создает в Украине так называемую зону безопасности вдоль границы и не планирует обсуждать её в ходе возможных мирных переговоров с Киевом.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что армии РФ якобы осталось пять километров до Запорожья.

