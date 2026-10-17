Rosyjski porucznik Lew Stupnikow przez kilka miesięcy potajemnie przekazywał ukraińskiemu wywiadowi współrzędne pozycji wojskowych Federacji Rosyjskiej, plany operacji ofensywnych oraz informacje dotyczące rosyjskiego dowództwa. Uzyskane dane pomogły ukraińskim żołnierzom zlikwidować ponad 300 rosyjskich okupantów.

Informację tę podał amerykański dziennik „The Wall Street Journal”.

Stupnikow ukończył wojskową akademię łączności w Sankt Petersburgu, a w listopadzie 2023 roku trafił na front w pobliżu Wuhledaru. Służył tam jako szef łączności batalionu 36. oddzielnej brygady strzelców zmotoryzowanych RF.

Decyzję o współpracy z Ukrainą oficer podjął po rozczarowaniu rosyjską armią. Według słów Stupnikowa był on świadkiem grabieży dokonywanych przez okupantów i negatywnie odnosił się do inwazji na pełną skalę.

W lutym 2024 roku matka żołnierza, Tatiana Janczen, zwróciła się do Ukraińca Dmytro Karpenko, który współpracował z wywiadem wojskowym i pomagał rosyjskim żołnierzom w opuszczeniu armii. Stupnikow zgodził się przekazywać informacje, ale odmówił przyjęcia wynagrodzenia pieniężnego.

Jedną z pierwszych operacji był atak na skupisko rosyjskich żołnierzy w pobliżu Wugledaru. Stupnikow podał współrzędne miejsca, w którym zgromadziło się około 120–150 żołnierzy i oficerów, po czym oddalił się na bezpieczną odległość. Zgodnie z przekazanymi przez niego danymi w wyniku ataku zginęło 68 rosyjskich żołnierzy, a kolejnych 60 odniosło rany. Wśród zabitych było dziesięciu oficerów, w tym dowódca 36. brygady strzelców zmotoryzowanych, pułkownik Huseyn Musaev.

Następnie Stupnikow przekazywał stronie ukraińskiej częstotliwości radiowe, rozmieszczenie wojsk oraz plany operacji bojowych. Zajmował się również unieruchamianiem sprzętu rosyjskiego. Według informacji WSJ, w maju 2024 roku dzięki przekazanym przez niego danym ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na budynek, w którym przebywały dwie jednostki szturmowe RF, likwidując 20 okupantów.

W nocy z 5 na 6 lipca 2024 r. oficer opuścił rosyjskie pozycje i przekroczył linię frontu. Jego trasę kontrolowali ukraińscy żołnierze za pomocą drona. Po około 40 minutach marszu przez teren zaminowany dotarł do pozycji 72. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po przejściu Stupnikow przekazał ukraińskim żołnierzom telefon z dostępem do kanałów łączności, dzięki którym można było odbierać obrazy z rosyjskich dronów rozpoznawczych i kamer monitoringu. Następnie dołączył do Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, który walczy po stronie Ukrainy. Jego matka i młodsza siostra również opuściły Rosję.

Przypomnijmy, że w piątek, 16 października, rosyjskie siły terrorystyczne straciły na froncie 1 950 żołnierzy. Tym samym łączne straty bojowe wroga od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wynoszą już 1 562 970 osób.

Na kierunku Huliaipole ukraińskie siły zbrojne zniszczyły most, z którego armia rosyjska korzystała do transportu amunicji i zaopatrzenia swoich oddziałów.

Niedawno podczas patrolu z wykorzystaniem dronów FPV w rejonie miejscowości Pologi żołnierze 92. oddzielnej brygady szturmowej wykryli skład pocisków moździerzowych. Zdarzenie miało miejsce w strefie odpowiedzialności 7. korpusu.