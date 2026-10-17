Wideo: W obwodzie rówieńskim w wyniku nocnego ataku Rosjan wybuchł pożar w zakładzie

W nocy 17 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały obwód rówieński. W wyniku wrogiego ataku na terenie jednego z zakładów wybuchł pożar, w wyniku którego ranne zostały dwie osoby.



Według informacji służb ratowniczych po ostrzale na terenie zakładu wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia przybyły oddziały Państwowej Służby Ratowniczej, które ugasiły pożar. Według wstępnych danych w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.

Na razie nie wiadomo, o jakie dokładnie przedsiębiorstwo chodzi ani jaka jest skala odnotowanych zniszczeń. Nie ma jeszcze informacji na temat powierzchni objętej pożarem ani innych możliwych skutków ostrzału.

Informację tę podała Państwowa Służba Ratownicza na Facebooku.

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Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, rakietami skrzydłowymi, pociskami „Kalibr” oraz 332 dronami bojowymi. Pomimo skutecznej pracy obrony przeciwlotniczej odnotowano dziesiątki trafień.

W Chersoniu w wyniku nocnego nalotu Rosji zginął kierowca karetki, a niemowlę zostało ranne.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami typu „Banderole”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

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