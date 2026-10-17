16 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł naszych partnerów, że przejęcie kontroli nad naszym krajem przez Rosję może zmusić nawet 20 milionów Ukraińców do opuszczenia kraju i wyjazdu do Europy. Podkreślił, że Rosja nadal zabija Ukraińców i zmusza ich do opuszczania ojczyzny.

„Rosja nas zabija” – powiedział prezydent na konferencji prasowej podczas szczytu przywódców Unii Europejskiej. Dodał, że Ukraińcy są wypierani ze swojego kraju, a Moskwa nie ma zamiaru przestać.

Serwis przypomina, że od początku pełnej inwazji Rosji miliony Ukraińców opuściły swoje domy. Stało się to największym kryzysem migracyjnym w Europie od czasów II wojny światowej.

Według danych Eurostatu ponad 4 mln Ukraińców przebywa obecnie w krajach UE pod tymczasową ochroną. Najwięcej ukraińskich uchodźców przyjęły Niemcy, Polska i Czechy.

Ostrzeżenie Zełenskiego padło w kontekście kolejnej ciężkiej zimy wojennej, której towarzyszą rosyjskie ostrzały Ukrainy.

Informuje o tym serwis Politico.

Przypomnijmy, że 16 października rosyjski dyktator Putin oświadczył, iż od początku 2026 roku wojska rosyjskie rzekomo zajęły 6500 km² terytorium Ukrainy i opanowały 310 miejscowości. Jednak analitycy wojskowi informują, że rzeczywiste zdobycze terytorialne armii RF są 45 razy mniejsze od podawanych.

16 października rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja rozpoczęła masowe ataki na obiekty energetyczne Ukrainy i że ataki te mają trwać.

Tymczasowo okupowane Oleszki w obwodzie chersońskim znalazły się faktycznie w stanie blokady humanitarnej. Od maja nie było żadnych nowych dostaw żywności do miasta, a próba dostarczenia produktów na początku września zakończyła się niepowodzeniem.