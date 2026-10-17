Зеленський попередив про виїзд ще 20 млн українців до Європи в разі поразки у війні — Politico

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня застеріг наших партнерів, що встановлення російського контролю над нашою країною може змусити до 20 млн українців залишити країну та виїхати до Європи. Він наголосив, що Росія продовжує вбивати українців і змушувати їх покидати батьківщину.

«Росія нас вбиває», - сказав президент на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського Союзу. Він додав, що українців витісняють із їхньої країни і Москва не має наміру зупинятися.

Видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців залишили свої будинки. Це стало найбільшою міграційною кризою у Європі з часів Другої світової війни.

За даними Євростату, понад 4 млн українців зараз перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Попередження Зеленського пролунало на тлі чергової важкої військової зими, що супроводжується російськими обстрілами України.

Про це пише видання Politico .

Нагадаємо, російський диктатор Путін 16 жовтня заявив, що від початку 2026 року російські війська нібито захопили 6500 кв. км території України та зайняли 310 населених пунктів. Проте військові аналітики повідомляють, що реальні територіальні здобутки армії РФ у 45 разів менші за озвучені.

16 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розпочала масовані удари по енергетичних об’єктах України, і такі атаки мають тривати.

Тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Нових поставок продовольства до міста не було з травня, а спроба завезти продукти на початку вересня завершилася невдачею.