16 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил наших партнеров, что установление российского контроля над нашей страной может вынудить до 20 млн украинцев покинуть страну и уехать в Европу. Он подчеркнул, что Россия продолжает убивать украинцев и заставлять их покидать родину.

«Россия нас убивает», — сказал президент на пресс-конференции во время саммита лидеров Европейского Союза. Он добавил, что украинцев вытесняют из их страны и Москва не намерена останавливаться.

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев покинули свои дома. Это стало крупнейшим миграционным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

По данным Евростата, более 4 млн украинцев сейчас находятся в странах ЕС под временной защитой. Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Предупреждение Зеленского прозвучало на фоне очередной тяжелой военной зимы, сопровождающейся российскими обстрелами Украины.

Об этом пишет издание Politico.

Напомним, российский диктатор Путин 16 октября заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили 6500 кв. км территории Украины и заняли 310 населенных пунктов. Однако военные аналитики сообщают, что реальные территориальные завоевания армии РФ в 45 раз меньше озвученных.

16 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начала массированные удары по энергетическим объектам Украины, и такие атаки должны продолжаться.

Временно оккупированный город Олешки в Херсонской области фактически оказался в гуманитарной блокаде. Новых поставок продовольствия в город не было с мая, а попытка завезти продукты в начале сентября закончилась неудачей.