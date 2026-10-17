Rosjanie zadali jeden z najpoważniejszych ciosów ukraińskiej energetyce — Zełenski

Wczoraj Rosjanie zadali jeden z największych ciosów ukraińskiej energetyce: zaatakowano ponad 15 kluczowych obiektów związanych z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej w różnych regionach Ukrainy.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim porannym oświadczeniu.



„Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w Łucku, Równem, Żytomierzu, Winnicy, Szepetowcu, Sławucie i Netyszynie. Ataki dotknęły również sektor energetyczny w obwodzie charkowskim, kijowskim, dnieprowskim i innych obwodach. Rosjanie zwiększyli skalę swojej operacji przeciwko sektorowi energetycznemu i próbują maksymalnie rozproszyć nasze rezerwy oraz zdolność do odbudowy. Tylko od godziny 19:00 wczoraj do godziny 7:00 rano dzisiaj przeciwko naszej energetyce, naszym miastom i gminom użyto ponad 320 rakietowych i benzynowych „szahidów”, a także amunicję barażową, pociski manewrujące i balistyczne. I choć naszym żołnierzom udaje się zestrzelić znaczną część z nich, to masowość i nieustanne rosyjskie ataki – zwłaszcza na sektor energetyczny – mają niestety wiele negatywnych konsekwencji” – zaznaczył przywódca Ukrainy.

Zełenski dodał, że nasi europejscy partnerzy przygotowali już nowe pakiety wsparcia dla Ukrainy.

„Jestem im za to wdzięczny. Ważne jest również, aby wszyscy w Ameryce widzieli, co naprawdę się dzieje. W czasie, gdy Rosjanie zadali tak potężny cios naszej energetyce, w Ameryce podjęto niestety decyzję o całkowitym zignorowaniu ustawy Lindseya Grahama, która miała wywrzeć naprawdę skuteczną presję na Rosję w celu zakończenia tej wojny. Ta ustawa mogła – i wciąż może! – bardzo pomóc. Ale trzeba, aby ustawa naprawdę działała, a każdy głos na jej rzecz ma znaczenie” – napisał prezydent.

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Przypomnijmy, że w nocy i rano 17 października rosyjscy terroryści zaatakowali obiekty energetyczne w 10 obwodach Ukrainy. W rezultacie część odbiorców pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z piątku na sobotę, 17 października, Winnica została pozbawiona dostaw energii elektrycznej. Specjaliści oceniają skalę zniszczeń; nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przywrócone zasilanie.

W nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, rakietami skrzydłowymi, pociskami typu „Kalibr” oraz 332 dronami bojowymi.

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