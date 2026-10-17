Россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике — Зеленский

Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в различных регионах Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем обращении.



«Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары были нанесены также по энергетике Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей, а также других регионов. Россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции и пытаются максимально распылить наши резервы и восстановительные возможности. Только с 19 часов вчера и до 7 утра сегодня против нашей энергетики, против наших городов и общин было применено более 320 реактивных и бензиновых «шахидов», а также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. И хотя значительную часть наших воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий», – отметил лидер Украины.

Зеленский добавил, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от наших европейских партнеров.

«Я благодарен им за это. И важно, чтобы также все в Америке видели, что на самом деле происходит. В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке было, к сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение», — написал президент.

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Напомним, что ночью и утром 17 октября российские террористы атаковали энергетические объекты в 10 областях Украины. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения.

Из-за российской атаки в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

В ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами.

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