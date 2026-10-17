Издание The Guardian сообщило о намерении Путина сделать украинские города непригодными для жизни

Россия продолжает наносить систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» между Москвой и Киевом. Как пишет The Guardian, эти атаки являются частью стратегии давления на украинское население, призванной заставить страну капитулировать.

Как сообщается, потенциальные цели этой российской кампании, которую, по заявлению украинской разведки, перехватили в прошлом месяце, варьируются от «ухудшения качества жизни» украинцев из-за отключения электроэнергии до полного отключения водоснабжения.

The Guardian скрыл некоторые конкретные детали военной оценки по просьбе украинского Министерства энергетики, поскольку они могут помочь России в дальнейших ударах по стране.

«Это два обширных документа — написанные очень хладнокровно и очень четко, с таблицами, в которых указано количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта, — заявил в прошлом месяце министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. — Типы оружия варьируются от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Мы понимаем, как они будут действовать».

Этот секретный план, который, по словам чиновников, был перехвачен украинской разведкой, ставит перед собой несколько целей. Это уничтожение объектов генерации электроэнергии, систем отопления, водоснабжения и канализации — таким образом, чтобы жизнь в украинских городах стала невыносимой. Уничтожение лишь одной электрогенерации, как указано в документе, приведет к «значительному снижению качества жизни населения».

Для этого в документе определяется количество оружия, которое необходимо выделить — это реактивные дроны «Герань 4/5», а также гиперзвуковые и крылатые ракеты — для уничтожения ключевой инфраструктуры. Речь идет о ТЭС, подстанциях, водонасосных станциях и многом другом.

Рассматривая удары по основам украинских систем водоснабжения, канализации и отопления, документ отмечает, что это вызовет «масштабный кризис коммунальной инфраструктуры».

Несколько европейских чиновников, ознакомившихся с документом, отметили, что его, скорее всего, подготовили аналитические подразделения, связанные с российскими военными или спецслужбами. По их словам, копии документа распространялись в Украине и в предыдущие годы.

В этом году, однако, Россия, похоже, воплощает эти планы в жизнь. Недавно, например, российские удары поразили три крупные электростанции в Киевской области — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также Трипольскую ТЭС в Киевской области. А также по крупной электрической подстанции, которая передает электроэнергию с двух главных атомных электростанций страны в столицу.

Эти объекты, а также другие подстанции, входящие в состав «Киевского энергокольца», которое помогает доставлять электроэнергию со всей страны в столицу, — все они стали мишенями российского удара. Если план удастся, это может привести к гуманитарной катастрофе в городе с населением в три миллиона человек.

Это может привести к потере более 90% электроэнергии, запланированной для Киева на каждую зиму, прогнозируется в документе. А это погрузит город в темноту и холод. По прогнозам экспертов, в худшем случае отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки — до тех пор, пока не будет восстановлено поврежденное оборудование.

Россия всё больше переходит к стратегии «наказания населения Украины в крупных городах» — по мере того, как линии фронта застыли.

«В прошлом году мы действительно были на грани, — заявил украинский политолог Владимир Фесенко. — Но в этом году риск будет ещё выше — поэтому план [по атаке на украинскую инфраструктуру] выглядит реалистичным. Существует очень высокая вероятность того, что Россия попытается сломить нас этой зимой».

Если раньше Кремль ещё верил в возможность чистой военной победы, то сейчас он, возможно, уже не считает это возможным — и сосредотачивается на уничтожении оставшейся украинской инфраструктуры, а не на попытках её захватить.

Источник: The Guardian

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в том числе реактивными дронами, а также 15 ракетами С-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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