Видео: Пленный российский военнослужащий заявил, что на протяжении многих лет поддерживал интимные отношения со своей родной сестрой

Российский военнослужащий Александр, попавший в плен к украинским защитникам, рассказал, что в течение нескольких лет жил со старшей родной сестрой и поддерживал с ней интимные отношения. По его словам, он работал и отдавал ей заработанные деньги, а впоследствии подписал контракт с российской армией.

36-летний мужчина родом из Иркутской области РФ. Он рассказал, что после смерти родителей работал на лесозаготовках, ездил на заработки, а собственной семьи не создал. У него есть четыре сестры. С одной из них, старшей за него, он начал жить после того, как женщина овдовела и вернулась в родной поселок. Она воспитывала четверых детей и не работала, занималась хозяйством.

Александр утверждает, что помогал сестре финансово, ведь её семья нуждалась в деньгах. Впоследствии он переехал в её дом. Во время беседы мужчина признал, что между ними были сексуальные отношения. Он объяснил, что это произошло после совместного употребления алкоголя, а впоследствии такие случаи повторялись.

«Мы жили там вместе, я работал, привозил деньги домой», — рассказал пленный, описывая их быт.

В 2024 году мужчина подписал контракт с российской армией. По его словам, именно сестра подталкивала его к этому решению, убеждая, что на войне можно заработать деньги и вернуться живым. Остальные три сестры, как утверждает Александр, отговаривали его от участия в войне.

После подписания контракта он получил около 600 тысяч рублей и перечислил эти деньги сестре. Позже, после ранения, ему выплатили ещё около трёх миллионов рублей — их он также отправил домой. Вернувшись на реабилитацию, мужчина увидел, что в доме сделали ремонт, построили новую баню и купили автомобиль.

Александр заявил, что перед отправкой на войну оформил на сестру доверенность, чтобы в случае его гибели она могла получить положенные выплаты. В разговоре он также рассказал, что сестра настаивала на его возвращении в армию после реабилитации.

<br />

Оккупант во время интервью пытался связаться с сестрой, однако на звонок она не ответила. Поэтому Александру осталось лишь записать ей голосовое сообщение. Он сообщил, что жив, и попросил попытаться передать ему посылку.

Об этом оккупант рассказал в интервью Дмитрию Карпенко.

Напомним, что 16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии. В частности, в районе населённого пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

За прошедшие сутки, 16 октября, на фронте в Украине произошло 238 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отразили на Покровском направлении, где российские войска пытались продвинуться сразу у нескольких населенных пунктов.

В пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.

Читай нас в