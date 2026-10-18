Во Львовской области дроны повредили жилые дома и вызвали возгорание на складах
18 октября Львовская область подверглась атаке вражеских беспилотников. По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над населённым пунктом Малехов.
Падение обломков привело к повреждению местного логистического комплекса, где в складском здании возник пожар. Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
Кроме того, в населенном пункте Мурованое в результате падения обломков вражеского дрона-камикадзе были повреждены два частных жилых дома. По официальной информации властей, в результате атаки никто из жителей не пострадал, погибших и раненых нет.
Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
В селе Малехов Львовской общины обломок сбитого российского беспилотника пробил крышу промышленного здания. В результате падения обломка повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров. Люди не пострадали, на месте работают соответствующие службы.
Утром 18 октября в результате очередной российской атаки в Камень-Каширском районе Волынской области был нанесен удар по частному предприятию. На объекте произошел пожар, который на этом предприятии возникает уже не в первый раз.