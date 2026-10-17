В приложении «Воздушная тревога» появилась карта передвижения российских дронов и ракет

В приложении «Воздушная тревога» стала доступна карта ориентировочного движения вражеских беспилотников и ракет. Новая функция позволяет пользователям отслеживать вероятные направления перемещения воздушных целей.

Это совместный проект Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках.

«Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. В случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя», — подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

В результате российских обстрелов Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей получили ранения.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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