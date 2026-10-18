В Украине 18 октября будут идти дожди, местами температура достигнет +23°

В воскресенье, 18 октября, в Украине будет облачно и дождливо. В некоторых регионах осадки усилятся, а утром видимость на дорогах может ухудшиться из-за тумана. Ночью умеренные дожди пройдут в Днепропетровской и Полтавской областях. Днем местами ожидаются значительные осадки в южных и большинстве центральных областей. На крайнем западе страны прогнозируется небольшой дождь.

Туман ночью и утром возможен в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях. Водителям следует быть внимательными на дорогах и учитывать, что из-за плохой видимости движение может быть затруднено. Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. В западных областях он сменит направление на северо-западное. Температура воздуха в течение суток будет следующей:

Ночью: +9…+14° в большинстве областей. На западе и юго-западе — +6…+11°.

Днём: +13…+18° в большинстве регионов.

На юго-востоке: теплее всего, от +18° до +23°.

В западных областях: прохладнее — +9…+14°.

Итак, день будет преимущественно облачным, с дождями во многих областях. Больше всего осадков днем ожидается на юге и в центральной части страны, а утром в нескольких регионах следует учитывать туман. Самая высокая температура прогнозируется на юго-востоке, где воздух прогреется до +23°. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.