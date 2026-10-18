В Полтавской области зафиксировали попадание по территории предприятия

Российские войска атаковали предприятие в Полтавском районе Полтавской области. На его территории зафиксированы попадания. «В Полтавском районе зафиксированы попадания по территории одного из предприятий», — написал глава ОГА. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Информации о масштабах повреждений и других последствиях удара пока нет.

Данные о последствиях российской атаки уточняются. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале.

В результате российской атаки на Полтаву один человек погиб, еще как минимум двое получили ранения. Также повреждены частные жилые дома.

В результате российской атаки на Полтаву три человека получили травмы. Также повреждения получили школа, жилые дома и автомобили.