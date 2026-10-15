У Полтаві через атаку РФ постраждали троє людей, пошкоджені школа й будинки

0:00 / 0:00

Унаслідок російської атаки на Полтаву троє людей дістали травми. Також пошкоджень зазнали школа, житлові будинки та автомобілі.

Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджені будівля школи, багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративна будівля та чотири автомобілі. Ліквідація наслідків атаки триває.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграмі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Читай нас у