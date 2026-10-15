В результате российского обстрела Полтавы трое человек получили травмы. Также были повреждены школа, жилые дома и автомобили.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

В результате атаки повреждены здание школы, многоквартирный дом и три частных дома, административное здание и четыре автомобиля. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

Российский дрон попал рядом со школой в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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