Путин пригрозил Украине ответными мерами за удары по российским НПЗ

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

По словам Путина, украинские силы якобы продолжают атаковать российские НПЗ. Он заявил, что эти удары не нанесли существенного ущерба, однако пообещал дальнейшую реакцию Москвы.

Также глава Кремля утверждал, что Украина первой начала атаковать российские электронные торговые платформы, и пригрозил последствиями за такие действия.

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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