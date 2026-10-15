Румыния обвинила Россию в нападениях на торговые суда в Чёрном море

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою возложила на Россию ответственность за нападения на гражданские суда в Чёрном море.

По её словам, российские удары превращают регион в опасную зону для торгового судоходства.

15 октября румынские службы проводили поисково-спасательную операцию после нападения на судно в исключительной экономической зоне страны. Пятеро членов экипажа были доставлены в больницу в Констанце. Их состояние стабильное, некоторые пострадавшие получили ожоги и отравились дымом.

По словам Цою, за последние сутки атакам подверглись четыре торговых судна, в результате чего погибли восемь человек. Она также сообщила о появлении российских беспилотников в воздушном пространстве Румынии, из-за чего истребители поднялись для патрулирования.

Бухарест проинформировал союзников об инцидентах и координирует с ними дальнейшие действия. Румыния также работает над усилением способности НАТО реагировать на подобные угрозы.

Источник: МИД Румынии

В территориальных водах Румынии поздно вечером 14 октября загорелось торговое судно, стоявшее на якоре. Экипаж был эвакуирован, сообщили румынские власти.

С начала октября у побережья Румынии и Болгарии были поражены пять коммерческих судов. Обе страны являются членами НАТО. Поражения судов зафиксировали в Чёрном море у побережья этих двух государств Альянса. Около 23 моряков погибли или числятся пропавшими без вести.

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