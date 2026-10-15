Украина готовится к усилению атак на российские аэропорты — The Atlantic

Украина планирует существенно усилить операцию, направленную на нарушение работы российских аэропортов. Об этом изданию The Atlantic рассказали украинские чиновники, участвующие в разработке плана.

В настоящее время украинские силы используют дальнобойные беспилотники вблизи аэропортов, из-за чего российские авиационные власти вынуждены временно закрывать взлетно-посадочные полосы. Прямых ударов по авиационной инфраструктуре в рамках этой тактики пока не наносилось.

По данным издания, в период с 3 по 9 октября в московских аэропортах отменили 345 рейсов, а почти 4 тысячи задержали. Ограничения полетов также фиксировались 10 и 14 октября.

Следующий этап операции под названием M&M, по словам собеседников издания, может предусматривать применение беспилотников с искусственным интеллектом, способных обходить российскую противовоздушную оборону и напрямую атаковать аэропорты.

Один из чиновников утверждает, что такой дрон уже применялся в боевых действиях на Донбассе. В то же время разработка продолжается, а против российских аэропортов эти беспилотники, по его словам, ещё не использовались.

Источник: The Atlantic

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